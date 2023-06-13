Площадь пожара на полигоне в Калининградской области выросла до 5 тысяч "квадратов"

Площадь пожара на мусорном полигоне под Калининградом за сутки увеличилась до 5 тысяч "квадратов". Эти кадры публикует МЧС.

Огонь распространился по всей территории полигона. Ликвидация пожара продолжается. Как сообщают местные власти, пожар вспыхнул из-за засухи. В мае в Калининградской области выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы. В регионе несколько дней назад был введен режим ЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.