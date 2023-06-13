Пожар на рынке "Садовод" в Москве потушили

Фото: МЧС России

Пожар, охвативший три павильона на рынке "Садовод", был ликвидирован в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

"В 12:18 пожар полностью ликвидирован", – отметили в пресс-службе.

До этого ГУ МЧС сообщало о локализации пожара на площади 30 квадратных метров. Отмечалось, что сведений о пострадавших гражданах не поступало.

О возгорании, произошедшем на рынке, стало известно утром 13 июня. По словам очевидцев, пожар начался на 7-й линии рынка в первом павильоне. Посетители торгового комплекса были эвакуированы.

Позже стало известно, что огонь охватил несколько павильонов рынка.

"Садовод" находится на юге Москвы, он занимает территорию размером 40 гектаров. На рынке расположены восемь тысяч магазинов, ежегодно его посещают 36,5 миллиона граждан.



Пожар на столичном рынке "Садовод" локализовали на площади 30 квадратов