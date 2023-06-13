Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:32

Происшествия

Три павильона московского рынка "Садовод" охватило огнем

Фото: МЧС России

Уже три павильона охвачены огнем на рынке "Садовод" в Москве, рассказали столичные оперативные службы.

"Три павильона горят", – рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС.

Отмечается, что площадь пожара составляет около 60 квадратных метров.

"Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы и занимает территорию размером 40 гектаров. Рынок включает в себя восемь тысяч магазинов, ежегодно его посещают 36,5 миллиона покупателей.

Информация о возгорании на рынке "Садовод" поступила в дежурную часть московского МЧС в 10:38. Очевидцы сообщили, что пожар начался на 7-й линии рынка в первом павильоне. По торговым рядам распространяется густой дым. Проводится эвакуация посетителей торгового комплекса.

Пожар произошел в районе рынка "Садовод"

Читайте также

происшествияпожар
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика