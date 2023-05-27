Пожар произошел в трех торговых павильонах на рынке "Садовод"

Фото: телеграм-канал "112"

Три торговых павильона загорелись на третьем этаже рынка "Садовод". О происшествии рассказали в ГУ МЧС России по Москве.

"В 13:44 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу МКАД, 14 километр, дом №30. По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходит загорание на третьем этаже в трех торговых павильонах", – передает Агентство "Москва" сообщение спасателей.

Пожарные оперативно приступили к борьбе с огнем. О пострадавших не сообщалось.

Ранее пожар произошел ночью в торговых павильонах в подмосковном Одинцове. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось только к утру.

