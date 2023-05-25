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Пожар в торговых павильонах в подмосковном Одинцово локализован – МЧС
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарным удалось локализовать пожар в торговых павильонах в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.
Уточняется, что возгорание было локализовано в 01:54 на площади 1,8 тысячи квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Одинцово, на улице Внуковская загорелись торговые павильоны. По предварительным данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.
Позже стало известно о том, что площадь возгорания увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров.
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