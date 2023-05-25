Пожар в торговых павильонах в подмосковном Одинцово локализован – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось локализовать пожар в торговых павильонах в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

Уточняется, что возгорание было локализовано в 01:54 на площади 1,8 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Одинцово, на улице Внуковская загорелись торговые павильоны. По предварительным данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

Позже стало известно о том, что площадь возгорания увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров.