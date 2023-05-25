00:49Происшествия
Площадь пожара в торговых павильонах в Одинцово увеличилась до 1,2 тысячи кв м
телеграм-канале МЧС России.
"Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня", – уточняется в сообщении ведомства.
Ранее стало известно о том, что в Одинцово, на улице Внуковская загорелись торговые павильоны. По предварительным данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.
До этого пожар произошел на Карамышевской набережной в Москве. Как выяснили спасатели, на месте произошло возгорание строительного мусора. Огонь также охватил деревянные постройки.
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