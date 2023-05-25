Площадь пожара в торговых павильонах в Одинцово увеличилась до 1,2 тысячи кв м

Площадь возгорания в торговых павильонах в подмосковном Одинцово увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня", – уточняется в сообщении ведомства.

Ранее стало известно о том, что в Одинцово, на улице Внуковская загорелись торговые павильоны. По предварительным данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

До этого пожар произошел на Карамышевской набережной в Москве. Как выяснили спасатели, на месте произошло возгорание строительного мусора. Огонь также охватил деревянные постройки.