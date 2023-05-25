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Торговые павильоны загорелись в Одинцово на площади 500 "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В подмосковном Одинцово, на улице Внуковская загорелись торговые павильоны. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.
Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, на месте уже работают пожарные. По предварительной информации ведомства, никто не пострадал в результате возгорания.
"Ликвидация пожара осложнена высокой пожарной загрузкой. В тушении задействовано более 85 человек и 27 единиц техники", – говорится в сообщении МЧС.пожар произошел на Карамышевской набережной в Москве. Как выяснили спасатели, на месте произошло возгорание строительного мусора. Огонь также охватил деревянные постройки.
До этого стало известно, что один человек пострадал при пожаре в административном здании театра Et Cetera в Красносельском районе Москвы.
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