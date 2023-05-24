Пожар произошел на Карамышевской набережной в Москве

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Пожар произошел недалеко от дома № 36 на Карамышевской набережной в Москве. Об этом сообщает Главное управление (ГУ) МЧС России по Москве.

Как выяснили спасатели, на месте произошло возгорание строительного мусора. Огонь также охватил деревянные постройки.

В 21:34 пожар удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого пожар произошел на складе самокатов на северо-востоке Москвы. Огонь охватил первый этаж здания, из-за чего находящихся внутри людей пришлось срочно эвакуировать. Позже пожар удалось потушить.

