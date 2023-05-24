21:38Происшествия
Пожар произошел на Карамышевской набережной в Москве
Как выяснили спасатели, на месте произошло возгорание строительного мусора. Огонь также охватил деревянные постройки.
В 21:34 пожар удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.
До этого пожар произошел на складе самокатов на северо-востоке Москвы. Огонь охватил первый этаж здания, из-за чего находящихся внутри людей пришлось срочно эвакуировать. Позже пожар удалось потушить.
Пожар произошел на Карамышевской набережной в Москве
Читайте также