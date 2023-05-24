На складе самокатов на северо-востоке Москвы произошел пожар

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Пожар произошел на складе самокатов в Москве, по адресу Гостиничный проезд, дом 8, корпус 1. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание началось на первом этаже здания, происходит эвакуация. На данный момент пожар уже локализовали. Дальнейшие подробности уточняются.

Ранее пожар вспыхнул в здании военного комиссариата Преображенского района в Москве. По данным СМИ, открытое горение было зафиксировано на седьмом этаже здания.

Некоторое время спустя пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании военкомата. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.