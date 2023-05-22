Возгорание в здании военкомата в Москве ликвидировали

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Возгорание в здании военного комиссариата на востоке Москвы полностью ликвидировали. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного Главного управления МЧС.

"Возгорание произошло на шестом этаже здания, полностью ликвидировано на площади 50 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Пожар вспыхнул в здании военкомата на востоке Москвы утром 22 мая. Происшествие случилось на месте, где расположен военный комиссариат Преображенского района.

В субботу, 20 мая, пожар произошел на складе с деревянными поддонами в Воронеже на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации огня принимали участие порядка 80 человек и 22 единицы техники.

По данным регионального главка МЧС, на указанном участке есть проблемы с пожарным водоснабжением. В связи с этим задействовали пять поливомоечных машин от администрации для подвоза воды и пожарный поезд.

Позже пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже полностью потушили. По данным представителя регионального ГУ МЧС, пожарные спасли от огня пять складов, которые находились рядом с горящим помещением.