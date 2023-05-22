09:37Происшествия
Возгорание в здании военкомата в Москве ликвидировали
Фото: телеграм-канал SHOT
Возгорание в здании военного комиссариата на востоке Москвы полностью ликвидировали. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного Главного управления МЧС.
"Возгорание произошло на шестом этаже здания, полностью ликвидировано на площади 50 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Пожар вспыхнул в здании военкомата на востоке Москвы утром 22 мая. Происшествие случилось на месте, где расположен военный комиссариат Преображенского района.
В субботу, 20 мая, пожар произошел на складе с деревянными поддонами в Воронеже на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации огня принимали участие порядка 80 человек и 22 единицы техники.
По данным регионального главка МЧС, на указанном участке есть проблемы с пожарным водоснабжением. В связи с этим задействовали пять поливомоечных машин от администрации для подвоза воды и пожарный поезд.
Позже пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже полностью потушили. По данным представителя регионального ГУ МЧС, пожарные спасли от огня пять складов, которые находились рядом с горящим помещением.
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