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Пожар на складе в Воронеже ликвидирован
Фото: пресс-служба МЧС России
Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже полностью потушили, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
"В 14:25 по московскому времени пожар на складе в Воронеже полностью ликвидирован", – отметили в сообщении.
По данным представителя регионального ГУ МЧС, пожарные спасли от огня пять складов, которые находились рядом с горящим помещением.
В субботу, 20 мая, пожар произошел на складе на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации огня принимали участие порядка 80 человек и 22 единицы техники.
По данным регионального главка МЧС, на указанном участке есть проблемы с пожарным водоснабжением. В связи с этим задействовали пять поливомоечных машин от администрации для подвоза воды и пожарный поезд.
Позже сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.
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