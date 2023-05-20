Пожар на складе в Воронеже ликвидирован

Фото: пресс-служба МЧС России

Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже полностью потушили, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 14:25 по московскому времени пожар на складе в Воронеже полностью ликвидирован", – отметили в сообщении.

По данным представителя регионального ГУ МЧС, пожарные спасли от огня пять складов, которые находились рядом с горящим помещением.

В субботу, 20 мая, пожар произошел на складе на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации огня принимали участие порядка 80 человек и 22 единицы техники.

По данным регионального главка МЧС, на указанном участке есть проблемы с пожарным водоснабжением. В связи с этим задействовали пять поливомоечных машин от администрации для подвоза воды и пожарный поезд.

Позже сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.