Склад с деревянными поддонами горит в Воронеже на площади 1,2 тыс "квадратов"

Склад с деревянными поддонами горит в Воронеже на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"В Воронеже огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на складе", – отметили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Ликвидируют пожар около 80 человек и 22 единицы техники.

В ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России уточнили, что пожар произошел в Железнодорожном районе Воронежа по адресу Ленинский проспект, дом 174.

По данным регионального главка МЧС, на указанном участке есть проблемы с пожарным водоснабжением. В связи с этим задействовали пять поливомоечных машин от администрации для подвоза воды. Помимо этого, на место инцидента воду подвозит пожарный поезд ОАО "Российские железные дороги".

Ранее сообщалось, что пожар в отеле на улице Богдана Хмельницкого в Калининграде произошел 19 мая, ему был присвоен второй уровень сложности. Отмечалось, что огонь охватил обшивку фасада.

Позже пожар был локализован, площадь горения составляла около 300 квадратных метров. В тушении были задействованы 100 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники.

Пожарным удалось потушить пожар 19 мая в 19:00 по московскому времени. Прокуратура области взяла под контроль ход выяснения причин возгорания.

