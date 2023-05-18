20:11Происшествия
Пожар в ангаре с пластиковой мебелью потушили в Калужской области
Фото: 40.mchs.gov.ru
В селе Коллонтай Калужской области ликвидировали возгорание, произошедшее в ангаре с пластиковой мебелью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Как отметил сотрудник ведомства, ангар удалось потушить к 19:17, площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в селе загорелся ангар, в котором находилось производство пластиковой мебели. Здание воспламенилось по всей площади помещения, к тушению были привлечены 6 единиц техники и 20 человек личного состава.
Отмечалось, что данных о пострадавших не поступало.
На юго-востоке Москвы на Южнопортовой улице 16 мая начался пожар в ангаре. Причиной стал мусор, который загорелся в отдельно стоящем одноэтажном помещении.
Пожар распространился на 1,8 тысячи квадратных метров, но позже был потушен.
Пожар в ангаре по выпуску пластиковой мебели под Калугой ликвидирован
Читайте также