Пожар в ангаре с пластиковой мебелью потушили в Калужской области

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В селе Коллонтай Калужской области ликвидировали возгорание, произошедшее в ангаре с пластиковой мебелью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Как отметил сотрудник ведомства, ангар удалось потушить к 19:17, площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в селе загорелся ангар, в котором находилось производство пластиковой мебели. Здание воспламенилось по всей площади помещения, к тушению были привлечены 6 единиц техники и 20 человек личного состава.

Отмечалось, что данных о пострадавших не поступало.

На юго-востоке Москвы на Южнопортовой улице 16 мая начался пожар в ангаре. Причиной стал мусор, который загорелся в отдельно стоящем одноэтажном помещении.

Пожар распространился на 1,8 тысячи квадратных метров, но позже был потушен.

