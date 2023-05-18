Пожар произошел в ангаре по выпуску пластиковой мебели под Калугой

Фото: телеграм-канал "Вячеслав Парфенов"

В селе Коллонтай Калужской области произошел пожар в ангаре, где находится производство пластиковой мебели. Площадь возгорания составляет 2 тысячи "квадратов", сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России по региону.

"В 17:05 по московскому времени поступило сообщение о пожаре ангара 20 метров на 100 метров по производству пластиковой мебели ООО "ПластМебель", – говорится в сообщении.

В МЧС пояснили, что здание воспламенилось по всей площади. К тушению огня привлечены 6 единиц техники и 20 человек личного состава. Данные о пострадавших не поступали.

По словам главы администрации Малоярославецкого района Вячеслава Парфенова, речь идет об ангаре, где раньше было предприятие по выращиванию тихоокеанской креветки.

До этого сообщалось, что на юго-востоке Москвы загорелся мусор в отдельно стоящем одноэтажном ангаре. Пожар произошел на улице Южнопортовой, дом №19, строение 1. Огонь распространился на площади 1,8 тысячи "квадратов". В 18:11 пламя удалось полностью потушить.