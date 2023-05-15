Пожар в реконструируемом здании на Фрунзенской набережной локализовали

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар в реконструируемом здании на Фрунзенской набережной локализован, сообщает пресс-служба управления МЧС по Москве.

Остановить распространение огня удалось в 16:31. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что горит административное здание на Фрунзенской набережной, 30. Площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. На месте работали пожарные.

До этого пожар вспыхнул в мусорном контейнере возле магазина "Перекресток" в Южном Бутове. Происшествие случилось на улице Адмирала Ушакова, доме 7. Людей из помещения эвакуировали.

Возгорание оперативно ликвидировали на площади четырех квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.