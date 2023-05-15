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Пожар в реконструируемом здании на Фрунзенской набережной локализовали
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Пожар в реконструируемом здании на Фрунзенской набережной локализован, сообщает пресс-служба управления МЧС по Москве.
Остановить распространение огня удалось в 16:31. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что горит административное здание на Фрунзенской набережной, 30. Площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. На месте работали пожарные.
До этого пожар вспыхнул в мусорном контейнере возле магазина "Перекресток" в Южном Бутове. Происшествие случилось на улице Адмирала Ушакова, доме 7. Людей из помещения эвакуировали.
Возгорание оперативно ликвидировали на площади четырех квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
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