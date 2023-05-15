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13:13

Происшествия

Мусорный контейнер загорелся возле магазина "Перекресток" в Южном Бутове

Видео: телеграм-канал "112"

Пожар вспыхнул в мусорном контейнере возле магазина "Перекресток" в Южном Бутове, сообщает пресс-служба управления МЧС по Москве.

Происшествие случилось на улице Адмирала Ушакова, дом 7. В экстренных службах уточнили, что возгорание происходило на первом этаже трехэтажного здания. Людей из помещения эвакуировали.

Возгорание оперативно ликвидировали на площади четырех квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире дома 10 на улице Немчинова в Москве. В результате разрушилась перегородка между кухней и другой комнатой, были выбиты стекла. Жильцов дома эвакуировали, хозяйка квартиры выжила, ей оказали помощь врачи.

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