В результате взрыва газовоздушной смеси на севере Москвы пострадал один человек – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире жилого дома по адресу: улица Немчинова, дом 10. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что взрыв произошел в одной из квартир на первом этаже дома. В результате случившегося разрушилась перегородка между кухней и другой комнатой, были выбиты стекла. Хозяйку квартиры осматривают врачи скорой помощи. Всех жильцов дома эвакуировали.

По уточненной информации, бытовой газ не стал причиной происшествия, так как бригада Мосгаза во время обследования квартиры не выявила утечки, целостность оборудования также не нарушена.

Ранее сообщалось о том, что во дворе одного из домов на Покровке в центре Москвы загорелся газовый баллон. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 13:21. Людей отвели от места ЧП на безопасное расстояние.

До этого пожар произошел в Российской академии адвокатуры и нотариата в центре столицы. Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания в Малом Полуярославском переулке, 3/5, строении 1. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров.