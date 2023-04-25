Пожар произошел в Российской академии адвокатуры и нотариата в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Российская академия адвокатуры и нотариата"

Пожар произошел в Российской академии адвокатуры и нотариата в центре столицы, сообщает сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания в Малом Полуярославском переулке, 3/5, строении 1. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров.

В 12:19 пожар потушили. В результате никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в городе Лесозаводске Приморского края случился пожар на площади 12 тысяч квадратных метров. Спасатели организовали наращивание сил и средств, к тушению привлечены два пожарных поезда. Из здания эвакуировали 20 человек.

К ликвидации огня привлекли 16 человек и шесть единиц техники. Сообщения о пожаре поступили в часть около 07:00 по московскому времени.