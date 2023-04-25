Газовый баллон загорелся в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Газовый баллон загорелся во дворе одного из домов на Покровке в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений (выяснилось, что. – Прим. ред.) происходит горение вентиля газового баллона на придворовой территории", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что информация о возгорании поступила в экстренные службы в 13:21. Людей отвели от места ЧП на безопасное расстояние. В настоящее время там работают пожарные.

Ранее взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в Волгограде из-за утечки газа. За ним последовал пожар на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, хозяйки квартиры в момент ЧП дома не было.

