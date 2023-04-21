Утечка газа и пожар произошли в пятиэтажке в Волгограде

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Волгоградской области"

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Волгограде, сообщает телеканал "360".

Ударная волна выбила окна, стену, балконное ограждение и металлическую дверь. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным региональной прокуратуры, около 05:00 в МЧС поступило сообщение о пожаре. Горели вещи на площади 20 квадратных метров. Как выяснилось, рано утром произошла утечка бытового газа с последующим возгоранием. 87-летняя хозяйка квартиры в момент ЧП отсутствовала, поскольку уехала в медучреждение для прохождения планового обследования.

Житель дома на улице Титова Кирилл Миролюбов рассказал, что взрыв был очень мощный.

"Проснулся, не понял, что происходит. Окна от взрыва открылись нараспашку, все попадало с подоконника", – поделился он.

Мужчина выбежал на улицу, увидел горящие квартиры и вызвал экстренные службы. На место происшествия спасатели приехали в течение пяти минут. Полиция сразу оцепила место ЧП. Миролюбов рассказал, что никого не подпускали к дому – люди грелись в патрульных автомобилях полиции и мобильных пунктах МЧС, пока газовые службы не обследовали все подъезды.

Очевидец добавил, что люди были вынуждены выбежать из дома "в чем были" – в халатах, босиком. Он также сообщил, что сам был вынужден поехать к родственникам, поскольку дом полностью отключен от газоснабжения и электроснабжения.

По информации мужчины, взрыв газа произошел в третьем подъезде, а он живет во втором. Пострадали три квартиры на втором и третьем этажах, в одной из них частично обрушилось бетонное межкомнатное перекрытие. Также пострадали два припаркованных напротив дома автомобиля. На один из них упало металлическое ограждение балкона. Металлическая дверь подъезда вылетела и пробила стоящий рядом магазин. Взрывная волна выбила все окна дома на улице Титова, 9, и двух соседних домов.

По информации РИА Новости, из дома эвакуировали 35 человек. Возле него организовали оперативный штаб, также стоят два автобуса, где эвакуированные люди могут отдохнуть и согреться. Также в ДК, расположенном рядом, организован пункт временного размещения.

17 апреля взрыв газа произошел в двухэтажном жилом доме во 2-м микрорайоне в городе Жанаозен в Казахстане. В результате, предположительно, взрыва газового баллона случилось обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров.

Изначально сообщалось об 11 пострадавших и четырех погибших.

