Число жертв взрыва в жилом доме в Казахстане увеличилось до четырех

Фото: телеграм-канал "ҚР ТЖМ | МЧС РК"

До четырех человек возросло количество жертв взрыва газа в жилом доме в городе Жанаозен на западе Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МЧС страны.

"В 11:45 (08:45 по московскому времени) из-под завалов извлечено тело женщины. Таким образом, по состоянию на текущий момент из-под завалов извлечены живыми четыре человека и четыре погибших. Госпитализированными остаются шесть человек", – сказали в ведомстве.

В настоящее время разбор завалов продолжается, в работе задействованы 350 человек и 40 единиц техники.

Инцидент произошел ранее 17 апреля в двухэтажном жилом доме во 2-м микрорайоне в городе Жанаозен. В результате, предположительно, взрыва газового баллона случилось обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров.

Изначально сообщалось об 11 пострадавших и одном погибшем. Как минимум два человека оказались в реанимации.



Человек погиб после обрушения подъезда дома в Казахстане

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