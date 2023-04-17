09:41 (обновлено 17.04.2023 09:52)Происшествия
Число жертв взрыва в жилом доме в Казахстане увеличилось до четырех
Фото: телеграм-канал "ҚР ТЖМ | МЧС РК"
До четырех человек возросло количество жертв взрыва газа в жилом доме в городе Жанаозен на западе Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МЧС страны.
"В 11:45 (08:45 по московскому времени) из-под завалов извлечено тело женщины. Таким образом, по состоянию на текущий момент из-под завалов извлечены живыми четыре человека и четыре погибших. Госпитализированными остаются шесть человек", – сказали в ведомстве.
В настоящее время разбор завалов продолжается, в работе задействованы 350 человек и 40 единиц техники.
Инцидент произошел ранее 17 апреля в двухэтажном жилом доме во 2-м микрорайоне в городе Жанаозен. В результате, предположительно, взрыва газового баллона случилось обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров.
Изначально сообщалось об 11 пострадавших и одном погибшем. Как минимум два человека оказались в реанимации.
Человек погиб после обрушения подъезда дома в Казахстане
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