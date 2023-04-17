Человек погиб после обрушения подъезда дома в Казахстане

Фото: телеграм-канал "ҚР ТЖМ | МЧС РК"

Один человек стал жертвой обрушения подъезда жилого дома в казахстанском городе Жанаозене в Мангистауской области. Об этом сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на городскую больницу.

"У нас двое в реанимации. Трое в травматологии. Один погибший", – говорится в сообщении.

В городской больнице также рассказали, что среди пострадавших есть и дети, их отправили на амбулаторное лечение.

О том, что в Жанаозене произошел взрыв газового баллона в двухэтажном жилом доме во 2-м микрорайоне, стало известно рано утром в понедельник, 17 апреля. В результате происшествия травмы получили 11 человек, всех их госпитализировали.

На территории инцидента работают 50 спасателей и кинологический расчет.

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