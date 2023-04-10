Число погибших в результате обрушения дома в Марселе увеличилось до шести

Фото: AP/ТАСС

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося в Марселе дома тело шестого погибшего. Об этом информирует издание Le Parisien.

Согласно данным газеты, на данный момент спасатели продолжают искать еще двух человек. Причины обрушения дома пока не установлены, однако уже озвучена версия о взрыве газа. Спасателям мешал пожар, который вспыхнул на территории происшествия. На данный момент известно, что возгорание удалось ликвидировать.

Из-за происшествия были эвакуированы порядка 200 жителей соседних домов, передает BFM TV. Сейчас специалисты проверяют надежность нескольких десятков зданий, которые расположены вблизи разрушенного строения.

Взрыв в четырехэтажном доме, который привел к его обрушению, случился в ночь с субботы на воскресенье в центральной части Марселя. Мэр города Бенуа Паян заявлял, что здание не находилось в перечнях аварийных. По его словам, в последнее время от жильцов не поступало жалоб на его состояние.

Пять человек пострадали при обрушении дома в центре французского Марселя

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!