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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве. Об этом со ссылкой на канцелярию премьера сообщает РИА Новости.

"Премьер-министр был проинформирован о теракте в Тель-Авиве. В свете теракта глава правительства отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВа (пограничной полиции), ЦАХАЛу (Армии обороны Израиля) – мобилизовать дополнительные силы", – указано в сообщении.

В канцелярии также призвали граждан следовать указаниям служб безопасности.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и шесть получили ранения в результате теракта в Тель-Авиве. Террорист совершил намеренный наезд на нескольких пешеходов на набережной, а затем покинул авто и попытался расстрелять людей. Водитель был нейтрализован.

Служба скорой помощи Израиля (MDA) заявила в своем Twitter, что все пострадавшие в теракте на набережной Тель-Авива, включая погибшего 30-летнего мужчину, являются туристами. В больницу были доставлены в тяжелом состоянии трое раненых, остальные отделались легкими ранениями.

До этого два человека погибли и один пострадал в результате стрельбы в школе американского города Де-Мойн в штате Айова. Третьим пострадавшим стал сотрудник учебного заведения, медики должны были провести ему операцию.

Нетаньяху после теракта отдал приказ армии и полиции о мобилизации резервистов

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