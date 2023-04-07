07 апреля, 22:43Происшествия
Один человек погиб и шесть получили ранения в результате теракта в Тель-Авиве
Фото: AP Photo/Gideon Markowicz
Один человек погиб в результате теракта, совершенного на набережной в Тель-Авиве в Израиле. Об этом сообщается на странице МИД Израиля в Twitter.
"Один убит, шестеро ранены в результате теракта в Тель-Авиве", – говорится в сообщении.
По информации местных правоохранительных органов, террорист совершил намеренный наезд на нескольких пешеходов на набережной. После этого, как сообщали СМИ, злоумышленник покинул авто и попытался расстрелять людей. Его незамедлительно ликвидировала полиция.
На место ЧП уже прибыли несколько полицейских и машин скорой помощи, передает ТАСС.
До этого два человека погибли и один пострадал в результате стрельбы в школе американского города Де-Мойн в штате Айова. Третьим пострадавшим стал сотрудник учебного заведения, медики должны были провести ему операцию.
Неизвестный совершил теракт на набережной в Тель-Авиве
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