Один человек погиб и шесть получили ранения в результате теракта в Тель-Авиве

Фото: AP Photo/Gideon Markowicz

Один человек погиб в результате теракта, совершенного на набережной в Тель-Авиве в Израиле. Об этом сообщается на странице МИД Израиля в Twitter.

"Один убит, шестеро ранены в результате теракта в Тель-Авиве", – говорится в сообщении.

По информации местных правоохранительных органов, террорист совершил намеренный наезд на нескольких пешеходов на набережной. После этого, как сообщали СМИ, злоумышленник покинул авто и попытался расстрелять людей. Его незамедлительно ликвидировала полиция.

На место ЧП уже прибыли несколько полицейских и машин скорой помощи, передает ТАСС.

До этого два человека погибли и один пострадал в результате стрельбы в школе американского города Де-Мойн в штате Айова. Третьим пострадавшим стал сотрудник учебного заведения, медики должны были провести ему операцию.



Неизвестный совершил теракт на набережной в Тель-Авиве

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