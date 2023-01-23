Подозреваемый в убийстве 10 человек в Калифорнии найден мертвым

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Подозреваемый в стрельбе в городе Монтерей-Парк в американском штате Калифорния найден мертвым. Об этом сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

"Подозреваемого опознали как 72-летнего Ху Кан Трана. Он скончался от огнестрельного ранения", – приводит его слова телеканал CBS.

По словам шерифа, тело было обнаружено в белом фургоне в 50 милях от места происшествия. В автомобиле нашли пистолет.

В результате стрельбы в одной из танцевальных студий в Монтерей-Парке погибли 10 человек, еще столько же получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы, некоторые находятся в критическом состоянии.

По данным СМИ, стрелок ворвался в заведение и открыл огонь, когда посетители праздновали китайский Новый год. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на белом фургоне.

Позднее спецслужбы нашил транспортное средство. Правоохранители выбили стекла и обнаружили на водительском сидении труп мужчины.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое получили травмы в результате стрельбы в Вашингтоне. Одним из пострадавших является 15-летний подросток, который открыл ответный огонь.

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