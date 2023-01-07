В США задержали 6-летнего мальчика, выстрелившего в учительницу в школе

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Стрелявшим в учительницу в начальной школе в американском штате Вирджиния оказался шестилетний ученик. Сейчас он находится под стражей. Об этом сообщил начальник местной полиции Стив Дрю.

По словам представителя правоохранительных органов, между учеником и педагогом произошла ссора. После этого ученик произвел один выстрел.

Уточняется, что в настоящее время учительница находится в больнице. Ее состояние оценивается как критическое.

"Мы проведем расследование. Есть вопросы, которые мы хотим выяснить. Я хочу знать, откуда взялось это огнестрельное оружие", – приводит слова Дрю CNN.

Ранее в полиции сообщали, что в результате стрельбы в начальной школе Вирджинии никто из учеников не пострадал.

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