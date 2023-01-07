Учительница начальных классов пострадала в результате стрельбы в школе в США – СМИ

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Учитель был ранен в результате стрельбы в начальной школе в американском штате Вирджиния. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телеканал ABC.

Уточняется, что педагога доставили в больницу. Информации о степени ее травм на данный момент нет. Из учеников никто не пострадал.

"Подозреваемый находится под стражей. Более подробную информацию о стрелке полицейские обещали сообщить позже", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что не менее четырех школьников получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии. Инцидент произошел в квартале от одного из учебных заведений. Неизвестный открыл огонь из внедорожника, который проезжал мимо.

До этого в Миссури бывший ученик Центральной школы визуальных и исполнительных искусств открыл стрельбу в образовательном учреждении. В результате погибли три человека, в том числе сам стрелок.

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