Тела пяти детей и трех взрослых обнаружили в жилом доме в США – СМИ

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Тела пяти детей и трех взрослых нашли в жилом доме в городе Инок на севере американского штата Юта. Об этом сообщает телеканал Fox13.

По информации издания, все погибшие были членами одной семьи. Их обнаружили, когда полицейские прибыли на вызов с проверкой.

Имена и возраст пострадавших не раскрывается, однако известно, что несовершеннолетние были учащимися школы.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств случившегося. Отмечается, что у представителей правоохранительных органов пока нет предположений о причастности кого-либо к преступлению.

"Эта [трагедия] касается всех. У каждого из нас была какая-то связь с отдельными людьми из этой семьи", – сказал городской управляющий Роб Дотсон.

Ранее сообщалось, что подросток погиб в результате стрельбы возле торгового центра в американском Индианаполисе. Еще один человек получил ранения. Полиция пришла к выводу, что перед стрельбой на парковке у ТЦ возник конфликт.

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