Порядка 10 человек скончались из-за стрельбы в американском штате Вирджиния

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Порядка 10 человек скончались из-за злоумышленника, который открыл стрельбу в магазине Walmart в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает WAVY-TV со ссылкой на правоохранителей.

"Представитель полиции сообщил, что не более 10 человек погибли", – информирует телеканал.

Происшествие случилось в американском городе Чесапик. По данным телекомпании ABC, стрелок скончался.

Позже власти города подтвердили, что открывший огонь злоумышленник мертв.

До этого представители полиции сообщали о нескольких погибших и раненых. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия и точное число жертв.

Ранее сообщалось, что в Центральной школе визуальных и исполнительских искусств в Сент-Луисе ее бывший 19-летний ученик устроил стрельбу. В результате нападения погибли трое, в том числе и сам стрелок.

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