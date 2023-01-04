Подросток погиб при стрельбе у торгового центра в Индианаполисе – СМИ

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Подросток погиб в результате стрельбы возле торгового центра в американском Индианаполисе. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Associated Press.

По данным правоохранителей, еще один человек получил ранения. Его состояние оценивается как стабильное.

Уточняется, что инцидент произошел у торгового центра Castleton Square на северо-востоке города. Полиция считает, что перед стрельбой на парковке у ТЦ возник конфликт. В настоящее время подозреваемые задержаны.

"У нас нет абсолютно никаких оснований полагать, что сейчас существует угроза обществу. Мы считаем, что все стороны, причастные к инциденту, находятся под стражей", – сказал представитель полиции.

Ранее сообщалось, что в Индианаполисе правоохранители открыли огонь по автомобилю со спящим человеком внутри. Пострадавшего госпитализировали в стабильном состоянии. В отношении трех полицейских возбудили уголовное дело.

До этого не менее четырех школьников получили ранения в результате стрельбы в штате Филадельфия. Неизвестный открыл огонь из внедорожника, который проезжал мимо детей.



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