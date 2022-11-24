Четыре подростка ранены в результате стрельбы у школы в США – СМИ

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Не менее четырех школьников получили ранения в результате стрельбы в американском штате Филадельфия, сообщает CBS.

По данным телеканала, инцидент произошел в квартале от одного из учебных заведений. Неизвестный открыл огонь из внедорожника, который проезжал мимо.

Как уточнили в городской полиции, две 15-летние девочки получили ранения в плечо и бедро, а два 16-летних юноши были ранены в руку и ногу.

"Мы не знаем, кто стал мишенью, если кто-то из четверых был мишенью. Это возмутительно, что молодых людей расстреливают вскоре после того, как у них закончились занятия в средней школе", – заявила замначальника отдела коммуникаций округа Моник Брэкстон.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Центральной школе визуальных и исполнительских искусств в американском Сент-Луисе. В результате погибли два человека: педагог по здоровью и 16-летняя ученица. Еще девять человек получили ранения.

Нападавшим оказался бывший ученик. 19-летний молодой человек ворвался в школу с винтовкой. Некоторые учащиеся, чтобы спастись от стрелка, выпрыгнули из окон.

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