Бывший ученик устроил стрельбу в американской школе

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В Центральной школе визуальных и исполнительских искусств в Сент-Луисе, штат Миссури, ее бывший ученик устроил стрельбу. Об этом пишет NBC News.

В результате нападения 19-летнего молодого человека на образовательное учреждение погибли трое, в том числе и сам стрелок. Он убил педагога по здоровью Джин Кучку и 16-летнюю ученицу. Еще девять человек пострадали, восемь в настоящее время находятся в больнице.

По словам правоохранителей, бывший ученик ворвался в школу с винтовкой. Некоторые ребята, чтобы спастись от стрелка, выпрыгнули из окон.

"Не было никакой тайны в том, что должно было произойти", – прокомментировали инцидент в полиции.

По предварительной информации, у нападавшего могли быть проблемы с психикой.

Ранее минимум девять человек пострадали в результате стрельбы вблизи университетского кампуса в Батон-Руже в США. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 21 октября.

По информации представителя университета, пострадавшие получили огнестрельные ранения. При этом сообщалось, что полученные травмы не несут угрозы для жизни пострадавших. Обстоятельства и детали произошедшего выясняются.



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