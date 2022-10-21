Минимум девять человек пострадали в результате стрельбы в США – СМИ

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Минимум девять человек пострадали в результате стрельбы вблизи университетского кампуса в Батон-Руже в США. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 21 октября.

По информации представителя университета, пострадавшие получили огнестрельные ранения. При этом она сообщила, что полученные травмы не несут угрозы для жизни пострадавших.

"Университет решительно осуждает любой акт насилия", – сообщила представитель вуза.

Как отмечает телеканал, обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

До этого в Центре по развитию детей младшего возраста в Нонгбуалампху в Таиланде произошло массовое убийство. В результате нападения на учреждения стрелка погибли 38 человек. Сам убийца покончил жизнь самоубийством.

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