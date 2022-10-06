11:55Происшествия
Напавший на детский сад в Таиланде мужчина покончил с собой – СМИ
Фото: телеграм-канал Shot
Экс-сотрудник полиции Таиланда, устроивший массовую стрельбу в детском саду на северо-востоке страны, совершил самоубийство, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.
По их информации, перед этим он застрелил свою семью.
Ранее сообщалось, что 34 ребенка погибли в результате стрельбы в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда.
По данным телеканала Thai PBS, устроивший стрельбу экс-сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Злоумышленник скрылся с места преступления на своем автомобиле, после чего его объявили в розыск.
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