Напавший на детский сад в Таиланде мужчина покончил с собой – СМИ

Фото: телеграм-канал Shot

Экс-сотрудник полиции Таиланда, устроивший массовую стрельбу в детском саду на северо-востоке страны, совершил самоубийство, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

По их информации, перед этим он застрелил свою семью.

Ранее сообщалось, что 34 ребенка погибли в результате стрельбы в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда.

По данным телеканала Thai PBS, устроивший стрельбу экс-сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Злоумышленник скрылся с места преступления на своем автомобиле, после чего его объявили в розыск.

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