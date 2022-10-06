При стрельбе в детском центре в Таиланде погибли 34 человека

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Количество погибших в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда достигло 34 человек, из них 22 ребенка, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По данным телеканала Thai PBS, устроивший стрельбу экс-сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Уточняется, что злоумышленник скрылся с места преступления на своем автомобиле, мужчину объявили в розыск.

Ранее сообщалось о гибели 13 человек при пожаре в ночном клубе в Таиланде. Пострадали около 20 человек, у 8 из них тяжелые ожоги.



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