Стали известны подробности семейной жизни пограничника, расстрелявшего жену в Оренбурге

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Знакомый убитой в Оренбургской области женщины рассказал подробности ее семейной жизни с мужем-пограничником.

По словам Антона, между мужем и женой часто происходили конфликты. Причиной ссор, как отметил знакомый женщины, были измены со стороны мужа.

"Конфликты в семье начались после того, как Артур (муж погибшей. – Прим. ред.) начал изменять жене, когда она была беременна. Тогда и ссоры были почти каждый день. В семье были только ссоры, но Артур никогда не бил никого", – цитирует мужчину "Газета.ру".

Как рассказал собеседник издания, после смерти матери общего ребенка Александры и Артура забрали родственники пограничника. Двоих детей от первого брака погибшей возьмет на попечение их родной отец.

"Старший сын и дочь у Саши от первого брака, их отец в деревне живет. Он готов забрать детей к себе, сразу позвонил, сказал, что не бросит", – рассказал знакомый погибшей женщины.

Убийство произошло 19 октября в селе Изобильном Оренбургской области. Мужчина расстрелял жену на фоне ревности. От полученных травм она скончалась на месте. После расстрела жены убийца пытался совершить суицид. С ранением его госпитализировали.

По факту произошедшего военно-следственная прокуратура начала проверку.

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