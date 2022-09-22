Тюменский пенсионер зарезал жену из-за отказа помочь посадить картошку

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Викуловский районный суд Тюменской области признал виновным пенсионера Николая Бабакова в убийстве своей супруги. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел 17 мая 2022 года. В состоянии алкогольного опьянения мужчина 1950 года рождения решил посадить картошку и предложил супруге помочь. После отказа мужчина ударил ее в живот кухонным ножом несколько раз.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

"В судебном заседании Бабаков вину признал полностью. Сожалеет, что совершил убийство жены, с которой прожил совместно 37 лет, ранее ее избивал, но нож взял в руки впервые", – говорится в сообщении.

Мужчину осудили по части 1 статьи 105 УК РФ с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима сроком на 8 лет.

Отмечается, что приговор вступил в силу и не подлежит обжалованию.

Ранее сообщалось, что мужчина, расчленивший приятеля в Хабаровском крае, хранил останки в холодильнике с августа. 34-летнего подозреваемого задержали.

В ходе следствия выяснилось, что в конце августа в результате алкогольного опьянения между двумя мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый ударил потерпевшего ножом в спину, мужчина скончался. После этого злоумышленник расчленил тело и выносил останки из квартиры постепенно.