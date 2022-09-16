Суд арестовал пенсионера МВД, который убил жену в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал 52-летнего пенсионера МВД, которого обвиняют в убийстве жены в ТиНАО, до 14 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 222, части 3 статьи 33 пункту 3 части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Незаконный оборот оружия", "Организация убийства по найму").

По данным следствия, обвиняемый привлек к совершению преступления в роли подсобника знакомого. Он нашел исполнителя преступления, передал ему оружие, денежные средства и сообщил маршрут передвижения погибшей.

"Вечером 5 сентября 2022 года вблизи деревни Троица поселения Вороновское города Москвы исполнитель выстрелил в голову женщине, от полученного ранения она скончалась", – говорится в сообщении.

После совершения преступления обвиняемый заявил, что жену застрелили на прогулке с собакой. По его словам, преступление произошло якобы из-за того, что женщина выгуливала собаку без намордника. Обвиняемый поведал, что в момент совершения преступления находился рядом с женой, но лица преступника не запомнил.

