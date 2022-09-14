Мужа застреленной на прогулке с собакой москвички госпитализировали с травмами – СМИ

15:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
52-летний житель Новой Москвы Юрий Новиков, чью жену 5 сентября застрелили на прогулке с собакой, госпитализирован в больницу с различными травмами, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Уточняется, что мужчина получил тупую травму живота, ссадины кистей и голеней, а также сильные ушибы ног.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в поселении Вороновское в ТиНАО. По данным следствия, убийство произошло вечером 5 сентября. На теле женщины 1972 года рождения было обнаружено огнестрельное ранение в области головы.
Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели. Дело расследуется по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Как сообщали телеграм-каналы, женщина выгуливала собаку вместе с мужем. По словам мужчины, по дороге они встретили незнакомца, который сделал им замечание из-за отсутствия на собаке намордника. Женщина якобы ответила оппоненту в грубой форме, после чего пара пошла домой. В этот момент раздался выстрел, женщина упала.
"Московский патруль": СК начал расследование по делу об убийстве женщины в ТиНАО
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