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Москва 24

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Происшествия

12:16

СК начал проверку после обнаружения тела мужчины в машине в Сокольниках

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи начали проверку после обнаружения тела мужчины без признаков насильственной смерти в автомобиле в столичном районе Сокольники. Об это сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.

Она уточнила, что тело 44-летнего мужчины нашли в автомобиле, который был припаркован на улице Гастелло.

"Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по ВАО ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка. В ходе осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза", – рассказала Иванова.

Ранее сообщалось, что СК организовал проверку после обнаружения тел мужчины и женщины в автомобиле, утопленном в водоеме рядом с трассой в Раменском районе Московской области.

Уточнялось, что автомобиль был обнаружен в искусственном водоеме вблизи проезжей части автомобильной дороги ММК – Раменское – Малахово – Рыбаки.

В рамках проверки следователи провели осмотр места происшествия, опросы потенциальных свидетелей, а также назначили судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить точные причины смерти мужчины и женщины.

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