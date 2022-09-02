Полиция проводит проверку после обнаружения тела сына Язамира Готты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранительные органы проводят проверку после обнаружения тела сына американского телепродюсера Язамира Готта у дома на юго-западе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

"В ночь на 2 сентября в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа на улице Обручева, вблизи дома № 6. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 20-летнего сына Язамира Готты. Причиной смерти стало падение с высоты", – рассказали правоохранители.

Сотрудники полиции намерены выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что сын американского телепродюсера Язамира Готта Антон покончил с собой. По данным источника, в телефоне парня обнаружили предсмертную записку, которая свидетельствует о том, что молодой человек пошел на этот шаг из-за несчастной любви.

До этого сообщалось о том, что полицейские в Северном Тушине спасли девушку от падения с высоты. Инцидент произошел в жилом доме на Планерной улице. Старший сержант полиции Юрий Довганов и сержант Никита Соловьев оперативно прибыли на место. Девушку передали специалистам скорой помощи.