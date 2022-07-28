Подросток убил на Аляске троих детей и покончил с собой – СМИ

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Пятнадцатилетний подросток в городе Фэрбэнкс на Аляске застрелил трех детей, вероятно, братьев или сестер, а после покончил с собой. Об этом сообщает местная телестанция KTOO со ссылкой на полицию американского штата.

Уточняется, что полицейские нашли еще трех живых детей. Их родителей в момент трагедии в доме не было.

Ранее сообщалось, что пять человек получили ранения в результате инцидента со стрельбой в канадском Викториавилле. По информации правоохранителей, на одной из улиц города 36-летний местный житель из похожего на пистолет пневматического оружия без причины начал стрелять свинцовыми шариками по прохожим. Стрелка задержали.

