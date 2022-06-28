На юге Москвы мужчина убил бывшую супругу и попытался покончить с собой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге столицы мужчина убил бывшую супругу во время ссоры, после чего попытался совершить суицид, сообщает Следственный комитет по Москве в своем телеграм-канале.

"28 июня в квартире жилого дома на улице Липецкой мужчина во время конфликта совершил убийство бывшей жены, после чего причинил себе ранения", – говорится в публикации.

Подозреваемого доставили в больницу. Отмечается, что по данному инциденту следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее в столице задержали женщину по подозрению в убийстве жены любовника.

Тело 42-летней женщины с колото-резаными ранениями в области шеи и груди обнаружили в ночь на 16 июня у подъезда дома на улице Херсонской. Подозреваемой оказалась 40-летняя знакомая мужа погибшей.

По предварительным данным, женщины встретились для разговора, однако в результате конфликта между ними завязалась драка. Подозреваемая напала на другую женщину с ножом.