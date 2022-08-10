Полицейские в Москве спасли девушку от падения с высоты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские в Северном Тушине спасли девушку от падения с высоты. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел в жилом доме на Планерной улице. Старший сержант полиции Юрий Довганов и сержант Никита Соловьев оперативно прибыли на место.

Девушку передали специалистам скорой помощи.

Ранее 43-летний мужчина упал с моста на проезжающий автомобиль Porsche. Пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Позднее стало известно, что он скончался.