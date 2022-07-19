Мужчина упал с эстакады на проезжающий автомобиль Porsche в Москве

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

На МКАД серьезно пострадал мужчина, упавший с эстакады на проезжую часть, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале.

"Около 17:00 на 65-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги 43-летний мужчина упал с моста на проезжающий автомобиль Porsche", – говорится в публикации.

Пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Отмечается, что движение транспорта на этом участке затруднено.

Ранее санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО в больницу 35-летнего мужчину после падения с высоты.

На борту пострадавшего сопровождали медики территориального Центра экстренной медицины катастроф столицы, которые держали под контролем его состояние.