Подросток спрыгнул с моста перед проплывающим судном в Санкт-Петербурге

Подросток спрыгнул с моста над Матисовым каналом в Санкт-Петербурге, по которому проплывало судно. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Мальчика от судна отделили несколько сантиметров. Жители домов поблизости утверждают, что дети таким образом забавляются с начала лета, а на замечания не реагируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

