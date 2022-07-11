Зеленский назвал обещанную Рютте помощь неприятным сюрпризом для России

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал обещанную премьер-министром Нидерландов Марком Рютте помощь неприятным сюрпризом для России.

После встречи с Рютте украинский лидер заявил, что Нидерланды активно вооружают Украину. По его словам, страна входит в десятку стран, которые помогают с вооружением.

При этом Зеленский не раскрыл подробности договоренностей с парламентом Нидерландов.

"Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных", – приводит слова Зеленского РИА Новости.

Вместе с тем украинский лидер подчеркнул, что на этот раз на встрече также обсуждалась поставка артиллерии.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что Германия тормозит выделение пакета помощи Украине в размере 9 миллиардов евро. По данным издания, министр финансов Германии Кристиан Линднер не одобряет планы Еврокомиссии по финансированию помощи Украине за счет общего европейского долга. Газета отметила, что к настоящему времени Берлин одобрил только первый перевод в размере 1 миллиарда евро, который должен поступить до конца июля.

