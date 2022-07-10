Германия тормозит выделение пакета помощи Украине – СМИ

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Германия тормозит выделение пакета помощи Украине в размере 9 миллиардов евро. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в Брюсселе и Киеве.
По данным издания, министр финансов Германии Кристиан Линднер не одобряет планы Еврокомиссии по финансированию помощи Украине за счет общего европейского долга.
Газета отметила, что к настоящему времени Берлин одобрил только первый перевод в размере 1 миллиарда евро, который должен поступить до конца июля. Однако Киев заявляет, что ему необходима ежемесячная помощь в размере 5 миллиардов долларов. При этом Украина может объявить дефолт в сентябре, когда придет очередной срок погашения внешней задолженности, передает Corriere della Sera.
СМИ подчеркнуло, что торможение выделения средств раздражает и нервирует Киев наряду с пониманием, что Берлин хочет обойти некоторые санкции, введенные в отношении России в энергетическом секторе.
Ранее The New York Times сообщило, что несмотря на заявления США и их союзников о готовности продолжать оказывать Киеву столько поддержки, сколько потребуется, никто не может сказать, как долго это продлится. По информации издания, вероятно, одобренный американским конгрессом очередной пакет помощи Киеву, продлится минимум до второго квартала следующего года.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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