19 человек пострадали из-за урагана в Якутии

Ураганный ветер обрушился на якутское село Борогонцы. Пострадали 19 человек, в том числе трое детей. Пять человек получили серьезные травмы, их госпитализировали. Об этом сообщают местные СМИ.

Все они находились на стадионе, где проходили спортивные игры. Ветром сносило все – ларьки, палатки, декорации. Следственный комитет уже проводит проверку по факту ЧП на стадионе. В самом селе тоже много разрушений. Снесло крыши жилых домов и заборы. Упали опоры линии электропередачи. Жители остались без электроснабжения и мобильной связи.

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